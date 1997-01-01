Описание
Мини обзор ноутбука HP 17-ca1072ur
HP 17-ca1072ur - ноутбук на базе четырехядерного процессора AMD Ryzen 5 3500U с частотой 2.1 ГГц - 3.7 ГГц, с оперативной памятью DDR4 объемом 16384 Мб, SSD 256 Гб для супербыстрой работы операционной системы, HDD 1000 Гб для хранения данных будет Вашим надежным помощником в бизнесе и дома. Матовый дисплей ноутбука 17.3" по технологии IPS с разрешением Full HD 1920x1080 прекрасно передает изображение благодаря видеокарте от AMD на базе графического чипсета Radeon Vega 8. Ноутбук HP 17-ca1072ur черного цвета имеет вес 2.49 кг при размерах 41.48x27.22x2.45 см и оборудован всем необходимым: веб-камера, стереодинамики, микрофон, USB2.0 - 1 шт, USB3.1 - 2 шт, RJ45 (LAN), Output (наушники), Mic in (микрофон), HDMI, Card Reader есть, WiFi. На лэптопе предустановлена операционная система DOS.
Основные характеристики
Все характеристики
Тактовая частота CPU
2.1 ГГц
Разрешение
Full HD 1920x1080
Производитель видеоадаптера
AMD
Графический чипсет
Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
Использует системную
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