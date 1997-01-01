Ноутбук HP 17-ca1072ur

ноутбук HP 17-ca1072ur
  • ноутбук HP 17-ca1072ur
ID: 634086
Цена: 59771 руб.
59472 руб. - Клубная цена KNS
64911 руб.
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В наличии на складе
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Описание HP 17-ca1072ur

AMD Ryzen 5 3500U, 2.1 GHz - 3.7 GHz, 16384 Mb, 17.3" Full HD 1920x1080, 1000 Gb + 256 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon Vega 8, DOS, черный, 2.49 кг, 24D81EA

Подробные характеристики Создать оферту ЕАИСТ
Описание

Мини обзор ноутбука HP 17-ca1072ur

HP 17-ca1072ur - ноутбук на базе четырехядерного процессора AMD Ryzen 5 3500U с частотой 2.1 ГГц - 3.7 ГГц, с оперативной памятью DDR4 объемом 16384 Мб, SSD 256 Гб для супербыстрой работы операционной системы, HDD 1000 Гб для хранения данных будет Вашим надежным помощником в бизнесе и дома. Матовый дисплей ноутбука 17.3" по технологии IPS с разрешением Full HD 1920x1080 прекрасно передает изображение благодаря видеокарте от AMD на базе графического чипсета Radeon Vega 8. Ноутбук HP 17-ca1072ur черного цвета имеет вес 2.49 кг при размерах 41.48x27.22x2.45 см и оборудован всем необходимым: веб-камера, стереодинамики, микрофон, USB2.0 - 1 шт, USB3.1 - 2 шт, RJ45 (LAN), Output (наушники), Mic in (микрофон), HDMI, Card Reader есть, WiFi. На лэптопе предустановлена операционная система DOS.

Основные характеристики

Производитель CPU
AMD
Модель CPU
Ryzen 5 3500U
Тактовая частота CPU
2.1 ГГц
Объём памяти
16384 Мб
Тип памяти
DDR4
Объем диска HDD
1000 Гб
Объем диска SSD
256 Гб
Диагональ
17.3"
Разрешение
Full HD 1920x1080
Производитель видеоадаптера
AMD
Графический чипсет
Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
Использует системную
Операционная система
DOS
Вес (нетто)
2.49 кг
Все характеристики
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