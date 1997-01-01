Ноутбук HP 17-by3023ur-wpro

ноутбук HP 17-by3023ur-wpro
  • ноутбук HP 17-by3023ur-wpro
  • HP 17-by3023ur-wpro
  • ноутбук HP 17-by3023ur-wpro
  • HP 17-by3023ur-wpro
ID: 633272
Цена: 60204 руб.
59966 руб. - Клубная цена KNS
65380 руб.
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В наличии на складе
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Описание HP 17-by3023ur-wpro

Intel Core i3 1005G1, 1.2 GHz - 3.4 GHz, 8192 Mb, 17.3" Full HD 1920x1080, 256 Gb SSD, DVD нет, Intel UHD Graphics, Windows 10 Professional, черный, 2.3 кг, 13D72EA (операционная система в комплекте)

Подробные характеристики Создать оферту ЕАИСТ
Описание

Мини обзор ноутбука HP 17-by3023ur-wpro

HP 17-by3023ur - ноутбук на базе двухядерного процессора Intel Core i3 - 1005G1 с частотой 1.2 ГГц - 3.4 ГГц, с оперативной памятью объемом 8192 Мб, SSD 256 Гб для супербыстрой работы операционной системы будет Вашим надежным помощником в бизнесе и дома. Матовый дисплей ноутбука 17.3" по технологии IPS с разрешением Full HD 1920x1080 прекрасно передает изображение благодаря видеокарте от Intel на базе графического чипсета Intel UHD Graphics. Ноутбук HP 17-by3023ur черного цвета имеет вес 2.3 кг при размерах 415x25x272 мм и оборудован всем необходимым: веб-камера, стереодинамики, микрофон, USB2.0 - 1 шт, USB3.0 - 2 шт, RJ45 (LAN), Output (наушники), Mic in (микрофон), HDMI, WiFi, Bluetooth. На лэптопе предустановлена операционная система Windows 10 Professional. (операционная система в комплекте)

Основные характеристики

Производитель CPU
Intel
Модель CPU
Core i3 - 1005G1
Тактовая частота CPU
1.2 ГГц
Объём памяти
8192 Мб
Объем диска SSD
256 Гб
Диагональ
17.3"
Разрешение
Full HD 1920x1080
Производитель видеоадаптера
Intel
Графический чипсет
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
Использует системную
Операционная система
Microsoft Windows 10 Professional
Вес (нетто)
2.3 кг
Все характеристики
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