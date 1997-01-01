ноутбук HP 17-by3023ur-wpro

Описание
Мини обзор ноутбука HP 17-by3023ur-wpro
HP 17-by3023ur - ноутбук на базе двухядерного процессора Intel Core i3 - 1005G1 с частотой 1.2 ГГц - 3.4 ГГц, с оперативной памятью объемом 8192 Мб, SSD 256 Гб для супербыстрой работы операционной системы будет Вашим надежным помощником в бизнесе и дома. Матовый дисплей ноутбука 17.3" по технологии IPS с разрешением Full HD 1920x1080 прекрасно передает изображение благодаря видеокарте от Intel на базе графического чипсета Intel UHD Graphics. Ноутбук HP 17-by3023ur черного цвета имеет вес 2.3 кг при размерах 415x25x272 мм и оборудован всем необходимым: веб-камера, стереодинамики, микрофон, USB2.0 - 1 шт, USB3.0 - 2 шт, RJ45 (LAN), Output (наушники), Mic in (микрофон), HDMI, WiFi, Bluetooth. На лэптопе предустановлена операционная система Windows 10 Professional. (операционная система в комплекте)
Основные характеристики
Все характеристики
Модель CPU
Core i3 - 1005G1
Тактовая частота CPU
1.2 ГГц
Разрешение
Full HD 1920x1080
Производитель видеоадаптера
Intel
Графический чипсет
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
Использует системную
Операционная система
Microsoft Windows 10 Professional
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