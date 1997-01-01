Картридж Brother BU100CL

картридж Brother BU100CL
  • картридж Brother BU100CL
ID: 546488
Ресурс 50000 страниц, цвет: черный, тип: лазерный, совместим с: HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9840CDW, MFC9450CDN (BU100CL)
24 752 руб.

Цена: 23816 руб.
23697 руб. - Клубная цена KNS
25190 руб.
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В наличии на складе
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Характеристики

Технические характеристики картриджа Brother BU100CL

Общая информация
Производитель
Brother
Модель
BU100CL
PN
BU100CL
Основные характеристики
Тип
Картридж
Цвет
Черный
Ресурс
5000 скрепок
Совместимость
HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9840CDW
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